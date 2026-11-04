Demokratka Amy Acton pokonała republikanina Viveka Ramaswamy’ego w wyborach na gubernatora amerykańskiego stanu Ohio. Zostanie pierwszą od dwóch dekad przedstawicielką Partii Demokratycznej wybraną przez wyborców stanu na stanowisko gubernatorki, informuje TIME.

Przebieg wyścigu

Wyścig był otwarty, ponieważ urzędujący republikański gubernator Mike DeWine nie mógł ponownie kandydować z powodu ograniczeń kadencji. Cook Political Report początkowo ocenił go jako przechylający się na korzyść republikanów, następnie zmienił ocenę na wyrównane szanse, a 23 października przyznał niewielką przewagę demokratom.

Kontrowersyjna reklama

Jednym z czynników rewizji oceny była reklama wyborcza kampanii Ramaswamy’ego, opublikowana w październiku. W spocie wystąpiła wyobcowana matka Acton, która w 1978 roku utraciła opiekę nad nią i jej bratem. W tym samym roku ich ojczymowi postawiono zarzut zgwałcenia Acton, gdy była dzieckiem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reklama spotkała się z krytyką przedstawicieli różnych sił politycznych. Brat Acton, Philip Stearns, nazwał ją wyjątkowo niskim posunięciem. DeWine określił spot jako głęboko niepokojący i niewłaściwy oraz wezwał kampanię Ramaswamy’ego do jego wycofania, choć jednocześnie utrzymał poparcie dla Ramaswamy’ego i wszystkich kandydatów Partii Republikańskiej.

Reakcja Ramaswamy’ego

Ramaswamy nie odciął się od reklamy po krytyce. W jego obronie wystąpili prezydent USA Donald Trump i wiceprezydent J.D. Vance. Ramaswamy wcześniej bezskutecznie ubiegał się o nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich w 2024 roku.

Czytaj nas na