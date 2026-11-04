Демократка Эми Актон победила республиканца Вивека Рамасвами на выборах губернатора американского штата Огайо. Она станет первой за два десятилетия представительницей Демократической партии, избранной избирателями штата на должность губернатора, сообщает TIME.

Ход гонки

Гонка была открытой, поскольку действующий губернатор-республиканец Майк Девайн не мог вновь баллотироваться из-за ограничения числа сроков. Cook Political Report первоначально оценивал её как склоняющуюся в пользу республиканцев, затем изменил оценку на равные шансы, а 23 октября отдал небольшое преимущество демократам.

Спорная реклама

Одним из факторов пересмотра оценки стала предвыборная реклама кампании Рамасвами, опубликованная в октябре. В ролике фигурировала отчуждённая мать Актон, которая в 1978 году лишилась опеки над ней и её братом. В том же году их отчиму предъявили обвинение в изнасиловании Актон, когда она была ребёнком.

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Реклама вызвала критику со стороны представителей различных политических сил. Брат Актон Филип Стернс назвал её крайне низким поступком. Девайн охарактеризовал ролик как глубоко тревожный и неправильный и призвал кампанию Рамасвами отозвать его, хотя одновременно сохранил поддержку Рамасвами и всех кандидатов-республиканцев.

Реакция Рамасвами

Рамасвами не отказался от рекламы после критики. В его защиту выступили президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Ранее Рамасвами безуспешно участвовал в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года.

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