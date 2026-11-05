Кандидаты, которых поддержала организация Democratic Socialists of America (DSA) или которые были с ней связаны, одержали рекордное для движения число побед на федеральных выборах в США 3 ноября. Это стало самым успешным результатом левого движения в национальной политике США, сообщает Al Jazeera.

Член Национальной избирательной комиссии Чанприт Сингх назвал результат рекордным для DSA. По его словам, социалистическая избирательная активность не демонстрировала подобных показателей более века. Заявление он сделал во время трансляции на Twitch, которую вел политический комментатор Гасан Пайкер и которую посмотрели более 200 тысяч человек.

Победы в нескольких штатах

В штате Нью-Йорк в Палату представителей впервые избрали Клэр Вальдес, Дариализу Авилу Шевалье и Брэда Лендера, которых поддержало местное отделение DSA или которые были тесно связаны с движением. Александрия Окасио-Кортес была переизбрана в Палату представителей. Авила Шевалье работала в избирательной кампании мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани и помогала организовывать пропалестинские протесты.

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В Мичигане Рашиду Тлаиб переизбрали в Палату представителей, а Донована Маккинни избрали туда впервые. Уильям Лоуренс победил кандидата от Республиканской партии в конкурентном округе. В Колорадо в Палату представителей с большим отрывом избрали 29-летнюю иммигрантку из Эфиопии Мелат Кирос. По данным Al Jazeera, она публично выступала против войны Израиля в Газе, которую называла геноцидом, а также за ликвидацию Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

Другие кандидаты, связанные с движением

В Филадельфии бывшего законодателя штата Криса Рабба впервые избрали в Палату представителей. В Лос-Анджелесе Анджела Гонсалес-Торрес победила действующую демократку в борьбе за место в Палате представителей. В Нью-Джерси округ выиграл Адам Хамави — бывший врач Армии США, работавший хирургом в Газе. Он не является членом DSA, но связывает себя с движением и вел кампанию вместе с кандидатами, которых поддерживала организация.

DSA сообщает, что насчитывает более 120 тысяч членов и имеет отделения во всех 50 штатах. Ее участники голосуют за поддержку кандидатов на федеральных, штатных и местных выборах. Среди ключевых тем, объединяющих поддержанных движением кандидатов, — здравоохранение, жилье, иммиграция и война в Газе.

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