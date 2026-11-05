Підтримані DSA кандидати здобули рекордну кількість перемог у США — Al Jazeera

Кандидати, яких підтримала або з якими була пов’язана організація Democratic Socialists of America (DSA), здобули рекордну для руху кількість перемог на федеральних виборах у США 3 листопада. Це став найуспішніший результат лівого руху в національній політиці США, повідомляє Al Jazeera.

Член Національної виборчої комісії Чанпріт Сінгх назвав результат рекордним для DSA. За його словами, подібних показників соціалістична виборча активність не мала понад століття. Заяву він зробив під час трансляції на Twitch, яку вів політичний коментатор Гасан Пайкер і яку переглянули понад 200 тисяч людей.

Перемоги в кількох штатах

У штаті Нью-Йорк до Палати представників уперше обрали Клер Вальдес, Даріалізу Авілу Шевальє та Бреда Лендера, яких підтримав місцевий осередок DSA або які були тісно пов’язані з рухом. Александрія Окасіо-Кортес переобралася до Палати представників. Авіла Шевальє працювала у виборчій кампанії мера Нью-Йорка Зохрана Мамдані та допомагала організовувати пропалестинські протести.

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У Мічигані Рашиду Тлаїб переобрали до Палати представників, а Донована Маккінні обрали туди вперше. Вільям Лоуренс переміг кандидата від Республіканської партії у конкурентному окрузі. У Колорадо до Палати представників із великим відривом обрали 29-річну іммігрантку з Ефіопії Мелат Кірос. За даними Al Jazeera, вона публічно виступала проти війни Ізраїлю в Газі, яку називала геноцидом, а також за ліквідацію Служби імміграційного та митного контролю США (ICE).

Інші кандидати, пов’язані з рухом

У Філадельфії до Палати представників уперше обрали колишнього законодавця штату Кріса Рабба. У Лос-Анджелесі Анджела Гонсалес-Торрес перемогла чинного демократа в боротьбі за місце в Палаті представників. У Нью-Джерсі округ виграв Адам Гамаві — колишній лікар Армії США, який працював хірургом у Газі. Він не є членом DSA, але пов’язує себе з рухом і проводив кампанію разом із кандидатами, яких підтримувала організація.

DSA повідомляє, що має понад 120 тисяч членів та осередки в усіх 50 штатах. Її учасники голосують за підтримку кандидатів на федеральних, штатних і місцевих виборах. Серед ключових тем, які об’єднують підтриманих рухом кандидатів, — охорона здоров’я, житло, імміграція та війна в Газі.

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