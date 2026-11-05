Відео: Зеленський зустрівся з Королем Іспанії Феліпе VI

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Іспанії Феліпе VI, під час якої висловив співчуття іспанському народу у зв'язку із зіткненням потягів у Толедо.

Головними темами переговорів стали наслідки щоденних російських обстрілів України та необхідність посилення систем протиповітряної оборони за партнерської підтримки. Український лідер висловив вдячність Іспанії та особисто монарху за допомогу й солідарність із народом України.

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Джерело: телеграм Президента України.

Президент України Володимир Зеленський 5 листопада обговорив із прем’єр-міністром Андорри Шав’єром Еспотом Саморою можливу допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія. За словами глави держави, Україні вже вдалося повернути 2790 дітей із понад 20 тисяч, яких незаконно вивезла Росія.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Мадриді з президентом Європейської ради Антоніу Коштою наголосив на необхідності участі представників Європи у переговорах щодо гарантій безпеки та економічного відновлення України.

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