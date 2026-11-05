Видео: Зеленский встретился с королём Испании Фелипе VI

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с королем Испании Фелипе VI, в ходе которой выразил соболезнования испанскому народу в связи со столкновением поездов в Толедо.

Главными темами переговоров стали последствия ежедневных российских обстрелов Украины и необходимость укрепления систем противовоздушной обороны при поддержке партнеров. Украинский лидер выразил благодарность Испании и лично монарху за помощь и солидарность с народом Украины.

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Источник: Telegram-канал Президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября обсудил с премьер-министром Андорры Шавьером Эспотом Саморой возможную помощь в возвращении украинских детей, похищенных Россией. По словам главы государства, Украине уже удалось вернуть 2790 детей из более чем 20 тысяч, которых незаконно вывезла Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Мадриде с президентом Европейского совета Антониу Коштой подчеркнул необходимость участия представителей Европы в переговорах о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины.

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