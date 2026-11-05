Film: Zełenski spotkał się z królem Hiszpanii Filipem VI

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z królem Hiszpanii Filipem VI, podczas którego złożył kondolencje narodowi hiszpańskiemu w związku z zderzeniem pociągów w Toledo.

Głównymi tematami rozmów były skutki codziennych rosyjskich ostrzałów Ukrainy oraz konieczność wzmocnienia systemów obrony przeciwlotniczej przy wsparciu partnerów. Ukraiński przywódca wyraził wdzięczność Hiszpanii oraz osobiście monarchowi za pomoc i solidarność z narodem Ukrainy.

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Źródło: Telegram Prezydenta Ukrainy.

5 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił z premierem Andory Xavierem Espotem Samorą ewentualną pomoc w sprowadzeniu na Ukrainę dzieci porwanych przez Rosję. Według głowy państwa Ukrainie udało się już sprowadzić z powrotem 2790 dzieci spośród ponad 20 tysięcy, które Rosja wywiozła nielegalnie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Madrycie z przewodniczącym Rady Europejskiej António Costą podkreślił konieczność udziału przedstawicieli Europy w negocjacjach dotyczących gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy gospodarczej Ukrainy.

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