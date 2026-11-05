获得美国民主社会主义者组织（Democratic Socialists of America，DSA）支持或与该组织有关联的候选人，在11月3日的美国联邦选举中取得了该运动创纪录数量的胜利。这是左翼运动在美国全国政治中最成功的结果，半岛电视台报道。

全国选举委员会成员昌普里特·辛格称，这一结果对DSA而言创下纪录。他表示，社会主义选举活动已有一个多世纪未取得过类似成绩。他是在政治评论员哈桑·派克主持的一场Twitch直播中作出这一声明的，该直播有超过20万人观看。

多个州的胜利

在纽约州，获得当地DSA分会支持或与该运动关系密切的克莱尔·巴尔德斯、达里亚利萨·阿维拉·舍瓦利耶和布拉德·兰德首次当选联邦众议员。亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯成功连任联邦众议员。阿维拉·舍瓦利耶曾参与纽约市市长佐赫兰·马姆达尼的竞选活动，并协助组织亲巴勒斯坦抗议活动。

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在密歇根州，拉希达·特莱布成功连任联邦众议员，唐纳万·麦金尼则首次当选。威廉·劳伦斯在一个竞争激烈的选区击败了共和党候选人。在科罗拉多州，29岁的埃塞俄比亚移民梅拉特·基罗斯以大幅优势当选联邦众议员。半岛电视台称，她曾公开反对以色列在加沙的战争，并称其为种族灭绝；她还主张废除美国移民与海关执法局（ICE）。

其他与该运动有关联的候选人

在费城，前州立法者克里斯·拉布首次当选联邦众议员。在洛杉矶，安吉拉·冈萨雷斯-托雷斯在争夺联邦众议院席位的竞选中击败了一名现任民主党人。在新泽西州，前美国陆军医生、曾在加沙担任外科医生的亚当·哈马维赢得了该选区。他并非DSA成员，但自认与该运动有关联，并与获得该组织支持的候选人共同开展竞选活动。

DSA表示，其拥有超过12万名成员，并在全部50个州设有分会。其成员投票决定支持参加联邦、州和地方选举的候选人。在该运动支持的候选人所共同关注的关键议题中，包括医疗保健、住房、移民和加沙战争。

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