11月7日，拉脱维亚耶卡布皮尔斯市爆发抗议活动，呼吁停止俄罗斯及乌克兰临时被占领土的粮食过境运输，因为从法律上讲，这些粮食是被从乌克兰农民手中掠夺的。

“拒绝血谷！”行动的

参与者们手持标语和旗帜，要求彻底停止俄罗斯谷物经拉脱维亚领土过境。

此次抗议活动有300多人和约200台机械设备参与。除了装饰着拉脱维亚和乌克兰国旗的私家车外，活动人士还调动了农业机械、拖拉机和卡车。

拉脱维亚总理安德里斯·库尔伯格斯曾多次重申其“拒绝沾染鲜血的俄罗斯粮食！”的立场，他也参加了此次抗议活动。

他在抗议者面前承认，目前无法完全停止这种过境运输，因为欧盟（EU）尚未就该问题达成一致， 而单方面做出决定可能会给该国带来负面经济后果，包括可能波及拉脱维亚农户的处罚措施。

库尔伯格斯提醒道，所有波罗的海国家都在欧盟层面提出禁止“俄罗斯血谷物”过境的问题。

据拉脱维亚国家收入局（VID）数据显示，今年前10个月，经拉脱维亚中转的俄罗斯谷物量较2025年同期增长了3.1倍。

乌克兰通讯社（Ukrinform）报道了这一消息。

需要指出的是，如果怀疑谷物是从乌克兰非法运出的，以色列进口商将不再购买。以色列新任大使罗伊·罗森布利特在评论海法港乌克兰谷物事件时作出了上述表态。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京已指示政府开始从俄罗斯农户手中收购谷物，并将其纳入国家干预基金。此举是在物流问题频发以及俄罗斯谷物出口需求萎缩的背景下进行的。