在华沙自焚的乌克兰留学生性格内向，且学习上存在困难。该事件正作为“诱使自杀”案件进行调查。

《共和国报》（Rzeczpospolita）援引知情人士的话报道了这一消息，该人士熟悉调查的初步结果。

受害者是一名程序员，持有波兰PESEL号码。据该报消息人士称，在前往医院的途中，这名青年表示自己在波兰生活了四年，而家人仍留在乌克兰。

在他身上发现了一张被烧焦的弗罗茨瓦夫理工大学学生证。该校原本因他长期旷课而准备将其开除。 最近，这名年轻人一直在琴斯图霍瓦理工大学就读，并住在学生宿舍，但因学业问题，他也面临被开除的风险。

宿舍住户向警方反映，他性格内向，不与其他学生来往，且沉迷于电脑游戏。 他的室友指出，这名年轻人整夜都在玩游戏，白天则补觉，这很可能就是他缺课的原因。

来源：《Rzeczpospolita》报刊报道。

此前，波兰媒体报道称，11月25日晚，在华沙市中心，一名男子在总统府对面、波兰文化与国家遗产部大楼附近自焚。据波兰媒体报道，该男子为乌克兰公民。

这名乌克兰男子在华沙自焚，原因是波兰人对波兰人和乌克兰人的待遇不平等。

波兰外交部表示，在波兰自焚的这名乌克兰男子目前正在重症监护室接受治疗。

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