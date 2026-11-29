在“大饥荒”遇难者纪念日当天，匈牙利外交部缅怀了因1932至1933年斯大林政权蓄意制造的人为饥荒而丧生的数百万无辜乌克兰人， 并呼吁世人永远铭记这一历史。

作为回应，乌克兰外交部感谢匈牙利方面的声援，并强调克里姆林宫如今仍在将饥饿作为武器，封锁黑海并威胁全球粮食安全。

乌克兰外交部还指出，匈牙利从未阻碍乌克兰商品运往世界市场，并对匈牙利在冬季来临前提供的援助表示感谢。

上述内容载于该部11月28日在社交媒体X上发布的声明中。

加拿大总理马克·卡尼在“大饥荒”遇难者纪念日发表的声明中，将侵略国俄罗斯总统弗拉基米尔·普京政权的当前行径与斯大林时期苏联的政策联系在一起。

2026年11月28日，乌克兰将举行活动悼念大饥荒的受害者。 这一天既是1932–1933年大饥荒的第93个周年纪念日，也是1946–1947年饥荒开始以来的第80个年头。 乌克兰人将点燃蜡烛，参与全国性的默哀一分钟，并缅怀因苏联当局制造的人为饥荒而丧生的数百万人。

11月28日大饥荒受害者纪念日当天，总统弗拉基米尔·泽连斯基向因1921–1923年、1932–1933年及1946–1947年人为饥荒而丧生的数百万乌克兰人致以哀悼。

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