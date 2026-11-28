波兰女子手球队在罗马尼亚克卢日-纳波卡举行的一场友谊赛中以32比38负于罗马尼亚队。这场比赛是两队在欧洲锦标赛前进行的两场热身赛中的第一场。据Interia Sport报道，波兰队开局不错，但未能在最后几分钟保持节奏。

波兰开局强势

比赛进行到第七分钟时，波兰队已以7比4领先，并在前11分钟攻入9球。在此期间，莫妮卡·科比林斯卡在进攻端表现出色，马格达·巴尔萨姆则罚进了七米球。卡塔日娜·齐甘替代受伤的亚历山德拉·罗夏克进入阵容，并在5-1防守体系中担任前压防守位置。

随后，波兰队的进攻开始出现失误：球队错失数次良机，并因走步违例和掩护时犯规而丢球。罗马尼亚队夺回主动权，门将尤利娅·杜曼斯卡在门前表现出色。上半场以罗马尼亚队17比14领先结束。

试图重返比赛

中场休息后，罗马尼亚队将领先优势扩大到5球——第36分钟时比分为22比17。波兰队成功缩小分差：卡塔日娜·齐甘在进攻中十分活跃，科比林斯卡将比分改写为21比23。不过，波兰队未能扳平比分。

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距离终场哨响还有5分钟时，两队相差2球。最后阶段，波兰队在进攻中出现几次简单失误，随后罗马尼亚队扩大优势并以38比32获胜。

波兰队得分最高的是巴尔萨姆、齐甘和科比林斯卡，三人各攻入8球。巴尔萨姆8次七米球中罚进7次。与罗马尼亚队的第二场比赛定于周日12:00进行。

在欧洲锦标赛小组赛阶段，波兰队将在卡托维兹于12月5日对阵法国队、12月7日对阵乌克兰队、12月9日对阵法罗群岛队。小组前两名将晋级主轮。

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