缅甸武装部队对该国东部莫比耶镇一所正在举行婚礼的住宅发动空袭，造成至少21人死亡，其中包括5名儿童。另有超过40人受伤，RMF24报道，援引法新社消息。

死亡人数上升

帮助因缅甸内战而流离失所者的Nway Oo Yaung Chi基金会一名工作人员向法新社证实，有21人死亡。此前，该通讯社援引一名救援行动目击者的消息称，有17人遇难。

一名目击者告诉法新社，他听到附近有飞机的声音，爆炸后看到袭击地点上空升起浓烟。该通讯社指出，现阶段无法独立核实照片和目击者的证词。

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有关马圭地区袭击的消息

据路透社报道，周四，马圭地区辛包圭镇至少30人因政府军的行动死亡。该通讯社援引了目击者和缅甸反对派民族团结政府的消息。根据这些信息，目标是一所学校和一座寺院，轰炸发生时那里正在举行宗教仪式。

反对派政府表示，此次袭击中使用了航空炸弹、14枚炮弹和7架自杀式无人机。据其统计，从2021年2月1日至2026年10月底，政府军发动了15,327次空袭，造成6,467名平民死亡。缅甸自2021年以来一直处于内战之中，这场战争始于军事政变以及昂山素季被赶下台之后。

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