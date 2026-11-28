波兰滑雪运动员卡米尔·布里在芬兰鲁卡举行的越野滑雪世界杯揭幕站传统技术短距离赛中获得第11名。这位31岁的运动员职业生涯首次闯入这一级别赛事的半决赛，Interia Sport报道。

资格赛排名第12

11月28日星期六，男女滑雪运动员参加了传统技术短距离赛。布里以2分36.15秒的第12名成绩通过资格赛。他落后资格赛冠军拉尔斯·黑根3.42秒。

在四分之一决赛中，这名波兰选手以第二名完赛，因此得以继续参加半决赛。进入前12名是布里在世界杯上的个人最佳成绩。

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半决赛及最终成绩

在半决赛中，布里与法国选手朱尔·沙帕、瑞士选手瓦莱里奥·格龙德、瑞典选手乔治·埃尔松、挪威选手拉尔斯·阿格纳尔·耶尔梅塞特以及意大利选手西莫内·莫切利尼同场竞技。这名波兰运动员在本组中排名第五，落后沙帕5.7秒，未能晋级由六名滑雪运动员参加的决赛。

四名挪威选手以及来自意大利和法国的滑雪运动员晋级决赛。鲁卡的比赛将持续至周日，届时将进行男女20公里自由式比赛。下个周末，世界杯将在挪威特隆赫姆继续进行。

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