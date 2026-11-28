Polski narciarz Kamil Bury zajął 11. miejsce w sprincie techniką klasyczną podczas inauguracyjnych zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich w fińskiej Ruce. 31-letni zawodnik po raz pierwszy w karierze dotarł do półfinału zawodów tej rangi, informuje Interia Sport.

12. miejsce w kwalifikacjach

W sobotę, 28 listopada, narciarze i narciarki rywalizowali w sprincie techniką klasyczną. Bury przebrnął kwalifikacje z 12. wynikiem — 2 minuty 36,15 sekundy. Do zwycięzcy kwalifikacji, Larsa Heggena, stracił 3,42 sekundy.

W biegu ćwierćfinałowym Polak finiszował na drugim miejscu, co pozwoliło mu kontynuować rywalizację w półfinale. Awans do najlepszej dwunastki był najlepszym wynikiem Burego w karierze w Pucharze Świata.

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Półfinał i wynik końcowy

W półfinale Bury rywalizował z Francuzem Julesem Chappazem, Szwajcarem Valeriem Grondem, Szwedem George'em Erssonem, Norwegiem Larsem Agnarem Hjelmesetem oraz Włochem Simone Mocellinim. Polski zawodnik zajął piąte miejsce w swoim biegu, tracąc do Chappaza 5,7 sekundy, i nie zakwalifikował się do finału z udziałem sześciu narciarzy.

Do decydującego biegu awansowało czterech reprezentantów Norwegii, a także narciarze z Włoch i Francji. Zawody w Ruce potrwają do niedzieli, gdy zaplanowano biegi mężczyzn i kobiet na 20 km stylem dowolnym. W następny weekend Puchar Świata będzie kontynuowany w norweskim Trondheim.

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