W Białorusi od 1 grudnia planuje się ograniczenie działalności serwisu muzycznego Spotify z powodu niespłaconego zadłużenia z tytułu podatku od wartości dodanej.

Ministerstwo Podatków i Opłat Białorusi oświadczyło, że firma, pomimo podjętych z nią działań, nadal nie uregulowała zadłużenia wobec budżetu państwa.

„Z wielkim żalem Ministerstwo Podatków i Opłat Republiki Białorusi zmuszone jest stwierdzić, że serwis muzyczny będący podatnikiem-nierezydentem, pomimo aktywnych działań podjętych w tej sprawie, nie uregulował zaległości wobec budżetu Republiki Białorusi z tytułu podatku od wartości dodanej” – poinformowano w ministerstwie.

Strona białoruska nie ujawnia kwoty zaległości podatkowych serwisu Spotify.

Od 1 grudnia planowane jest wstrzymanie udostępniania treści platformy na terytorium Białorusi. W ministerstwie wyjaśniono, że „ograniczy to możliwość uzyskiwania przychodów przez spółkę niebędącą rezydentem od białoruskich subskrybentów”.

Ponadto resort zalecił białoruskim użytkownikom, którzy już opłacili subskrypcję, zwracanie się bezpośrednio do serwisu Spotify w sprawie zwrotu środków.

Wydanie „Nasza Niva” zwraca uwagę, że od 2024 roku Ministerstwo Podatków i Opłat Białorusi będzie miało uprawnienia do ograniczania dostępu do elektronicznych platform handlowych zagranicznych firm. Środki takie mogą być stosowane, jeśli organizacje świadczą usługi elektroniczne lub prowadzą sprzedaż na odległość na rzecz białoruskich konsumentów z naruszeniem krajowego prawa podatkowego.

Informuje o tym serwis Reform.news.

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