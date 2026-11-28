В Беларуси с 1 декабря планируют ограничить деятельность музыкального сервиса Spotify из-за непогашенной задолженности по уплате налога на добавленную стоимость.

В Министерстве налогов и сборов Беларуси заявили, что компания, несмотря на проведенную с ней работу, до сих пор не уплатила долг перед государственным бюджетом.

«К большому сожалению, в Министерстве налогов и сборов Республики Беларусь вынуждены констатировать, что музыкальный сервис плательщика-нерезидента, несмотря на активную работу с ним, не погасил задолженность перед бюджетом Республики Беларусь по налогу на добавленную стоимость», – сообщили в ведомстве.

Сумму налоговой задолженности Spotify белорусская сторона не разглашает.

С 1 декабря распространение контента платформы на территории Беларуси планируется прекратить. В министерстве пояснили, что это «ограничит возможность получения выручки компанией-нерезидентом от белорусских подписчиков».

Также ведомство рекомендовало белорусским пользователям, которые уже оплатили подписку, обращаться непосредственно в Spotify по вопросу возврата средств.

Издание «Наша Нива» отмечает, что с 2024 года Министерство налогов и сборов Беларуси имеет полномочия ограничивать доступ к электронным торговым площадкам иностранных компаний. Такие меры могут применяться, если организации предоставляют электронные услуги или дистанционно продают товары белорусским потребителям с нарушением налогового законодательства страны.

Об этом сообщает Reform.news.

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