В регионе долин рек Апуримак, Эне и Мантаро в центральной части Перу военный вертолет Ми-17 потерпел крушение при посадке. Погибли восемь военнослужащих, а пилот, ставший единственным выжившим, находится в больнице в Лиме. Об этом сообщает RMF24.

Вертолет выполнял операцию в джунглях

Авария произошла в ночь с четверга на пятницу в регионе VRAEM, который отличается сложными природными условиями и активностью вооруженных группировок. Вертолет ВВС Перу перевозил подразделение, задействованное в операции против групп, происходящих из маоистской организации «Сияющий путь».

На борту находились девять военнослужащих. После катастрофы пилота доставили в столицу Перу, где он проходит специализированное лечение. Остальные восемь военных погибли на месте.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обстоятельства аварии расследуются

По словам министра обороны Рафаэля Белаунде Льосы, во время попытки посадки лопасть винта вертолета ударилась о дерево. Детальные обстоятельства и причины катастрофы должны быть установлены в рамках расследования.

«Сияющий путь» в 1980-х и 1990-х годах вел вооруженную борьбу против правительственных сил Перу и совершал террористические акты. После задержания лидера группировки Абимаэля Гусмана организация распалась на более мелкие фракции. По данным издания, в регионе VRAEM до сих пор действует Вооруженная коммунистическая партия Перу, происходящая из структур «Сияющего пути».

Читай нас в