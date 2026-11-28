W regionie dolin rzek Apurímac, Ene i Mantaro w środkowej części Peru wojskowy śmigłowiec Mi-17 rozbił się podczas lądowania. Zginęło ośmiu wojskowych, a pilot, jedyny ocalały, przebywa w szpitalu w Limie. Informuje o tym RMF24.

Śmigłowiec wykonywał operację w dżungli

Do katastrofy doszło w nocy z czwartku na piątek w regionie VRAEM, który wyróżnia się trudnymi warunkami naturalnymi i aktywnością zbrojnych ugrupowań. Śmigłowiec Peruwiańskich Sił Powietrznych transportował oddział zaangażowany w operację przeciwko grupom wywodzącym się z maoistowskiej organizacji Świetlisty Szlak.

Na pokładzie znajdowało się dziewięciu wojskowych. Po katastrofie pilota przetransportowano do stolicy Peru, gdzie przechodzi specjalistyczne leczenie. Pozostałych ośmiu wojskowych zginęło na miejscu.

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Okoliczności katastrofy są badane

Według ministra obrony Rafaela Belaúnde Llosy podczas próby lądowania łopata wirnika śmigłowca uderzyła w drzewo. Szczegółowe okoliczności i przyczyny katastrofy mają zostać ustalone w toku śledztwa.

Świetlisty Szlak w latach 80. i 90. prowadził zbrojną walkę przeciwko peruwiańskim siłom rządowym i przeprowadzał ataki terrorystyczne. Po zatrzymaniu przywódcy ugrupowania, Abimaela Guzmána, organizacja rozpadła się na mniejsze frakcje. Według portalu w regionie VRAEM nadal działa Zbrojna Komunistyczna Partia Peru, wywodząca się ze struktur Świetlistego Szlaku.

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