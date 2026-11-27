Reprezentacja Polski w koszykówce przegrała z Chorwacją 69:80 w meczu kwalifikacyjnym do mistrzostw świata, rozegranym w Gliwicach. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania polska drużyna zapewniła sobie awans na nadchodzące mistrzostwa świata w Katarze: Niemcy pokonały Łotwę, która straciła matematyczne szanse na wyprzedzenie Polaków w tabeli.

Nieudana pierwsza połowa

Jak informuje Interia Sport, Chorwaci wygrali pierwszą kwartę 25:14. W pierwszych 10 minutach 11 punktów zdobył Jalen Smith. Polska nieco zmniejszyła stratę w drugiej kwarcie, jednak na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 48:35 dla Chorwacji.

W barwach Polski nie zagrali między innymi Aleksander Balcerowski i Jordan Loyd. W składzie Chorwacji zabrakło Ivicy Zubaca, Mario Hezonji i Karlo Metkovica.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Trzy trafienia zza łuku

Polacy przez cały mecz trafili tylko trzy rzuty za trzy punkty z 25 prób. Po trzeciej kwarcie Chorwacja prowadziła 66:49, a jej przewaga w trakcie spotkania sięgała 18 punktów.

W ostatniej kwarcie Polska wygrała 20:14, ale nie zdołała dogonić rywala. Wyniki kwart: 14:25, 21:23, 14:18, 20:14.

Czytaj nas na