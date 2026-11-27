Сборная Польши по баскетболу проиграла Хорватии со счётом 69:80 в квалификационном матче чемпионата мира, состоявшемся в Гливице. Ещё до начала игры польская команда гарантировала себе путёвку на предстоящий чемпионат мира в Катаре: Германия победила Латвию, которая утратила математические шансы обойти поляков в таблице.

Неудачная первая половина

Как сообщает Interia Sport, хорваты выиграли первую четверть со счётом 25:14. В стартовые 10 минут Джален Смит набрал 11 очков. Польша немного сократила отставание во второй четверти, однако на большой перерыв команды ушли при счёте 48:35 в пользу Хорватии.

За Польшу не сыграли, в частности, Александер Бальцеровский и Джордан Лойд. В составе Хорватии отсутствовали Ивица Зубац, Марио Хезонья и Карло Меткович.

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Три попадания из-за дуги

Поляки реализовали лишь три трёхочковых броска из 25 попыток за весь матч. После третьей четверти Хорватия вела 66:49, а её преимущество по ходу игры достигало 18 очков.

В заключительной четверти Польша выиграла отрезок 20:14, но не смогла догнать соперника. Счёт по четвертям: 14:25, 21:23, 14:18, 20:14.

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