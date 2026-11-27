Власти Венгрии отменили запрет на въезд и пребывание в стране для командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (позывной «Мадьяр»).



Национальное генеральное управление полиции по делам иностранцев (NDGAP) удалило соответствующую запись о запрете из своей системы.

Отмечается, что издание DailyNewsHungary обратилось в несколько министерств с просьбой объяснить решение и получило ответ от Министерства внутренних дел Венгрии. Там сообщили, что Управление защиты Конституции может инициировать введение отдельного запрета на въезд и проживание, а также его отмену, если угроза национальной безопасности больше не существует. Для этого требуется заключение Информационного управления. Если соответствующие обстоятельства существенно изменились, иммиграционная служба может отменить запрет или сократить срок его действия.

18 ноября NDGAP обнародовало сообщение по делу Бровди. В нем говорилось, что трехлетний запрет на въезд и проживание, введенный в отношении гражданина Украины, был отменен, а соответствующее предупреждение исключено из иммиграционного реестра.

Издание Magyar Hang отметило, что решение было принято ещё до встречи премьер-министра Петера Мадяра с президентом Украины Владимиром Зеленским в Закарпатье 24 ноября.

Бровди — военный командир венгерского происхождения, имеющий самое высокое звание среди этнических венгров в Силах обороны Украины, отмечает издание.

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