OpenAI подала встречный иск против Apple в федеральный суд Калифорнии. Разработчик ChatGPT обвинил технологическую компанию в краже коммерческих тайн и блокировании доступа OpenAI к поставщикам оборудования, сообщает Channel NewsAsia.

Встречные претензии OpenAI

OpenAI подала исковые требования в пятницу в рамках судебного спора между компаниями. Компания также утверждает, что практика найма Apple была направлена на удержание сотрудников и препятствование их переходу к конкурентам, разрабатывающим технологии искусственного интеллекта.

Apple и OpenAI не предоставили немедленных комментариев в ответ на запросы Reuters. Напряженность между компаниями усиливается на фоне конкуренции за специалистов и собственные технологии в сфере продуктов на базе ИИ.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предыдущий иск Apple

Ранее в этом году Apple подала иск против OpenAI и двух бывших сотрудников. Apple заявляла о незаконном использовании ее коммерческих тайн в интересах выхода владельца ChatGPT на рынок потребительских устройств. OpenAI отрицала эти обвинения.

Судебный спор касается конкуренции за будущие ИИ-устройства, которые могут работать без традиционных приложений или операционных систем. По оценкам аналитиков, OpenAI работает над собственным телефоном или другим устройством.

Читай нас в