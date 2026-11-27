OpenAI złożyła pozew wzajemny przeciwko Apple w sądzie federalnym w Kalifornii. Twórca ChatGPT oskarżył firmę technologiczną o kradzież tajemnic handlowych i blokowanie OpenAI dostępu do dostawców sprzętu, informuje Channel NewsAsia.

Roszczenia wzajemne OpenAI

OpenAI złożyła swoje roszczenia w piątek w ramach sporu sądowego między firmami. Spółka twierdzi również, że praktyki zatrudniania stosowane przez Apple miały na celu zatrzymywanie pracowników i utrudnianie im przechodzenia do konkurentów rozwijających technologie sztucznej inteligencji.

Apple i OpenAI nie udzieliły natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytania Reutersa. Napięcia między firmami rosną w obliczu konkurencji o specjalistów i własne technologie w dziedzinie produktów opartych na AI.

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Wcześniejszy pozew Apple

Na początku tego roku Apple złożyła pozew przeciwko OpenAI i dwóm byłym pracownikom. Apple twierdziła, że jej tajemnice handlowe zostały bezprawnie wykorzystane na rzecz wejścia właściciela ChatGPT na rynek urządzeń konsumenckich. OpenAI zaprzeczała tym oskarżeniom.

Spór sądowy dotyczy konkurencji o przyszłe urządzenia AI, które mogą działać bez tradycyjnych aplikacji lub systemów operacyjnych. Według ocen analityków OpenAI pracuje nad własnym telefonem lub innym urządzeniem.

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