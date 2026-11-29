W rumuńskim Klużu-Napoce reprezentacja Polski kobiet w piłce ręcznej przegrała z Rumunią 28:31 w drugim meczu towarzyskim przed mistrzostwami Europy. Po pierwszej połowie zespoły remisowały 14:14. Dzień wcześniej reprezentacja Rumunii wygrała 38:32, informuje Interia Sport.

Remis po pierwszej połowie

Na początku spotkania Polki przegrywały 4:8, jednak zdołały zmniejszyć stratę. W drugiej części pierwszej połowy zespół Arne Senstada wyrównał. Znaczący wkład miała w to bramkarka Adrianna Płaczek.

Po przerwie reprezentacja Polski po raz pierwszy wyszła na prowadzenie: Dominika Węckowska zdobyła bramkę z kontrataku i ustaliła wynik na 18:17. Był to jej pierwszy gol w reprezentacji. Jednak w 43. minucie Polki przegrywały już 20:24.

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Ostatni sprawdzian przed turniejem

Polska drużyna zmniejszyła różnicę do jednej bramki, lecz pod koniec meczu Rumunia ponownie odskoczyła i utrzymała zwycięstwo. Najskuteczniejsza w reprezentacji Polski była Karolina Kochaniak, która zdobyła sześć bramek. Katarzyna Cygan zdobyła pięć goli, a Kobylinska — cztery. Polska drużyna wykorzystała dwa z czterech rzutów karnych z siedmiu metrów.

Dwa mecze z Rumunią były ostatnim sprawdzianem zespołu Senstada przed mistrzostwami Europy. Trener reprezentacji Polski stracił jedną z podstawowych zawodniczek — Aleksandrę Rosiak, która z powodu kontuzji kolana będzie wyłączona z gry przez dłuższy czas. Na Euro Polki rozpoczną 5 grudnia meczem z Francją. W grupie E zagrają również reprezentacje Ukrainy i Wysp Owczych.

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