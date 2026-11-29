Minister obrony Niemiec Boris Pistorius podczas zamkniętego spotkania ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Jewgienijem Chmarą ostrzegł, że rozszerzenie ukraińskich ataków na rosyjskie cele na Morzu Bałtyckim stwarza ryzyko eskalacji i może podważyć poparcie dla niemieckiej pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Poinformował o tym magazyn „Spiegel”, powołując się na własne źródła. Według informacji dziennikarzy niemiecki rząd na różnych szczeblach wezwał Kijów do powściągliwości po tym, jak 21 listopada 2026 roku ukraińskie siły zbrojne uderzyły w Zatoce Fińskiej na rosyjski statek towarowy „Sparta II”, który – zgodnie z oświadczeniem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – przewoził broń.

Jednocześnie wśród niemieckich polityków opinie na temat takich operacji były podzielone: rzecznik frakcji SPD ds. polityki zagranicznej Adis Ahmetović wezwał do szczególnej ostrożności w regionie bałtyckim w celu zachowania bezpieczeństwa państw nadbrzeżnych i swobody żeglugi. Z kolei przedstawiciele bloku CDU/CSU, w szczególności Jürgen Hardt i przewodniczący komisji obrony Bundestagu Thomas Rövekamp, poparli prawo Ukrainy do podejmowania działań przeciwko rosyjskim okrętom wojennym i transportom z bronią, podkreślając, że apele o powściągliwość grożą stworzeniem agresorowi bezpiecznej przestrzeni dla logistyki wojskowej.

Źródło: publikacja magazynu „Spiegel”.

24 listopada premier Estonii Kristen Michal oświadczył, że Ukraina otrzymała ostrzeżenie o ryzyku zanieczyszczenia ekologicznego Morza Bałtyckiego w wyniku ataków na rosyjskie tankowce.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Estonię o wspieranie ukraińskich ataków na północny zachód Rosji i zagroziło temu krajowi bałtyckiemu bezpośrednią konfrontacją militarną.

Premier Estonii Kristen Mihal oświadczył, że kraje regionu powinny przyzwyczaić się i być przygotowane na nowe ataki ukraińskich dronów na rosyjskie statki na Morzu Bałtyckim.

Atak dronów na rosyjski statek towarowy Sparta II w Zatoce Fińskiej jest ubocznym skutkiem agresywnej wojny Rosji oraz realizacją prawa Ukrainy do samoobrony – oświadczył w niedzielę, 22 listopada 2026 r., minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna.

Czytaj nas na