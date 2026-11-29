W Dzień Pamięci Ofiar Hołodomoru Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier uczciło pamięć milionów niewinnych Ukraińców, którzy zginęli w wyniku sztucznego głodu w latach 1932–1933, celowo wywołanego przez reżim stalinowski, i wezwało do tego, by nigdy o tym nie zapomnieć.

W odpowiedzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy podziękowało stronie węgierskiej za solidarność i podkreśliło, że Kreml do dziś wykorzystuje głód jako broń, blokując dostęp do Morza Czarnego i stwarzając zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

W ukraińskim ministerstwie spraw zagranicznych zaznaczono również, że Węgry nigdy nie blokowały tranzytu ukraińskich towarów na rynki światowe, oraz wyrażono wdzięczność za pomoc humanitarną w przededniu zimy.

Informacje te zawarto w oświadczeniu opublikowanym przez ministerstwo 28 listopada w serwisie społecznościowym X.

Premier Kanady Mark Carney w oświadczeniu z okazji Dnia Pamięci Ofiar Hołodomoru powiązał współczesne działania reżimu prezydenta Rosji – państwa-agresora – Władimira Putina z polityką stalinowskiego ZSRR.

28 listopada 2026 roku na Ukrainie upamiętnione zostaną ofiary głodu. Tego dnia mija 93. rocznica Hołodomoru z lat 1932–1933, a także 80 lat od początku głodu z lat 1946–1947. Ukraińcy zapalą świeczki, przyłączą się do ogólnokrajowej minuty ciszy i upamiętnią miliony ludzi, którzy zginęli w wyniku sztucznego głodu wywołanego przez władze radzieckie.

Prezydent Wołodymyr Zełenski w Dniu Pamięci Ofiar Hołodomoru, 28 listopada, oddał hołd milionom Ukraińców, którzy zginęli w wyniku sztucznych głodów w latach 1921–1923, 1932–1933 oraz 1946–1947.

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