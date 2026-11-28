W USA Chicago Fire, w którym występuje Robert Lewandowski, przegrało z Charlotte FC 1:2 i odpadło w pierwszej rundzie play-offów MLS. Mecz odbył się na Bank of America Stadium. Jak podaje Interia Sport, był to pierwszy sezon polskiego napastnika w MLS.

Charlotte FC wygrało oba mecze

Charlotte FC wygrało oba mecze rywalizacji takim samym wynikiem 2:1. W poprzednim spotkaniu Chicago Fire przegrało w doliczonym czasie gry, a w meczu na Bank of America Stadium zespół z Charlotte ponownie odniósł zwycięstwo po zakończeniu regulaminowego czasu gry.

Po przerwie piłkarze Chicago Fire odrobili straty, a mecz zbliżał się do serii rzutów karnych. Jednak decydujący dla Charlotte FC okazał się 22-letni Idan Toklomati.

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Trener przeprosił kibiców

Główny trener Chicago Fire Gregg Berhalter powiedział po meczu Apple TV, że główną różnicą między zespołami w obu spotkaniach był doliczony czas gry. Zaznaczył również, że jego drużyna lepiej rozegrała drugą połowę, ale nie wystarczyło to do zwycięstwa.

Berhalter przeprosił kibiców za odpadnięcie w pierwszej rundzie play-offów. Jak powiedział, Chicago Fire miało wyższe oczekiwania wobec sezonu, jednak zespół musi się przegrupować i wrócić.

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