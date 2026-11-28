28 listopada w Mołdawii odnotowano naruszenie przestrzeni powietrznej przez drona w kontekście rosyjskich ataków na Ukrainę.

Urządzenie przeleciało w pobliżu miejscowości Krokmaz w rejonie Stefan-Vod.

Według danych Ministerstwa Obrony Mołdawii dron wykryto o godz. 14:58. Już o godz. 15:00 opuścił on przestrzeń powietrzną kraju, kierując się w stronę Ukrainy.

Moldawskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że Centrum Operacji Powietrznych nadal monitoruje przestrzeń powietrzną we współpracy z odpowiednimi organami i partnerami międzynarodowymi.

Źródło: Ministerstwo Obrony Mołdawii.

Wieczorem 17 listopada w Mołdawii odnotowano upadek drona oraz odgłosy wybuchów w trzech rejonach jednocześnie – w Kiszyniowie, Orgii i Florești. Na miejsce wyruszyli saperzy, którzy mają zweryfikować doniesienia i ustalić, co dokładnie się wydarzyło. Wcześniej tego samego dnia władze mołdawskie odnotowały już naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony i tymczasowo zamknęły przestrzeń powietrzną nad krajem.

Dwie rosyjskie rakiety skrzydłowe typu „Banderol” naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii rano 11 listopada. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony tego kraju.

Rankiem 11 listopada dwie rosyjskie rakiety skrzydłowe typu „Banderol” wkroczyły do przestrzeni powietrznej Mołdawii w kontekście zmasowanych ataków Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Mołdawii.

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