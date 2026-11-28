Polska skoczkini Anna Twardosz zajęła trzecie miejsce po pierwszej serii zawodów Pucharu Świata w Hinzenbach. Według Interia Sport, zawodniczka skoczyła 88 metrów i zdobyła 116 punktów.

Pozycje po pierwszej serii

Twardosz po swoim skoku prowadziła w klasyfikacji tymczasowej, jednak później wyprzedziły ją dwie zawodniczki. Liderką została Nika Prevc z wynikiem 90 metrów i notą 122,6 punktu. Drugie miejsce zajęła Lisa Eder, która skoczyła 90,5 metra i otrzymała 119,5 punktu.

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Poprzednie wyniki polskiej zawodniczki

Rano Twardosz dwukrotnie zajmowała drugie miejsce na treningach, a w kwalifikacjach była dziewiąta. Jej najlepszym wynikiem w zawodach Pucharu Świata było dotąd dziesiąte miejsce, zdobyte w ubiegłym sezonie w szwedzkim Falun.

Polskie wydanie zaznacza, że reprezentantki Polski wcześniej nie kończyły zawodów Pucharu Świata na podium. Druga seria turnieju miała rozpocząć się o 14:25.

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