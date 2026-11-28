Польская прыгунья Анна Твардош заняла третье место после первой серии соревнований Кубка мира в Хинценбахе. По данным Interia Sport, спортсменка прыгнула на 88 метров и набрала 116 баллов.

Позиции после первой серии

Твардош после своего прыжка возглавила промежуточный зачёт, однако впоследствии её опередили две спортсменки. Лидером стала Ника Превц с результатом 90 метров и оценкой 122,6 балла. Вторую позицию заняла Лиза Эдер, которая прыгнула на 90,5 метра и получила 119,5 балла.

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Предыдущие результаты польской спортсменки

Утром Твардош дважды занимала второе место на тренировках, а в квалификации стала девятой. Её лучшим результатом на соревнованиях Кубка мира до этого было десятое место, завоёванное в прошлом сезоне в шведском Фалуне.

Польское издание отмечает, что представительницы Польши ранее не завершали соревнования Кубка мира на пьедестале. Вторая серия турнира должна была начаться в 14:25.

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