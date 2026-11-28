В Мьянме во время ежегодного буддийского фестиваля огненных шаров внезапно загорелся огромный воздушный шар, после чего фейерверки начали падать прямо на людей.

На видео слышны крики толпы. Люди в панике пытаются убежать от горящих обломков и фейерверков, сыплющихся с неба.

По данным The Sun, инцидент произошёл во время традиционного фестиваля, который сопровождается запуском огненных шаров.

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Источник: The Sun.

Полиция в Тампере в субботу вечером вмешалась в собрание нескольких тысяч молодых людей на пляже Пююникки и в прилегающих парковых зонах. Правоохранители прервали празднование около 22:00, разогнали большую толпу и приказали присутствующим покинуть территорию.

В Италии во время новогодних празднований один человек погиб и 283 получили ранения из-за петард и фейерверков. Жертвой стал 63-летний гражданин Молдовы, его тело нашли в пригороде Рима.

В новогоднюю ночь в Германии произошли многочисленные инциденты, связанные с использованием фейерверков и нападениями на службы экстренной помощи; есть погибшие.

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