Польский конькобежец Михал Невиньский завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 метров на этапе World Tour по шорт-треку в Шанхае. В финале A 23-летний спортсмен пересек финишную линию третьим, но после рассмотрения спорного эпизода занял второе место.

Рассмотрение изменило результат финала

Как сообщает Interia Sport, в решающем забеге соревновались восемь конькобежцев. Повторы показали, что итальянский соперник помешал Невиньскому на дистанции. После анализа эпизода поляка подняли с третьей на вторую позицию, поэтому вместо бронзы он получил серебро.

Это первая в истории медаль польского спортсмена в шорт-треке на дистанции 1500 метров. Для Невиньского она стала второй медалью сезона: ранее он завоевал бронзу на дистанции 1000 метров в Монреале.

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Четвертый этап сезона

Соревнования в Шанхае являются четвертым из семи запланированных этапов World Tour в этом сезоне. До этого сборная Польши выступала в Ванкувере и Монреале. На стартовом этапе бронзовую медаль завоевала смешанная эстафета.

В Шанхае Невиньский также выступил на дистанции 500 метров, где выиграл финал B. Польская команда не участвовала в этапе, состоявшемся неделей ранее в Сеуле.

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