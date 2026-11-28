Polski łyżwiarz Michał Niewiński zdobył srebrny medal na dystansie 1500 metrów podczas zawodów World Tour w short tracku w Szanghaju. W finale A 23-letni zawodnik przekroczył linię mety jako trzeci, ale po analizie spornego zdarzenia zajął drugie miejsce.

Analiza zmieniła wynik finału

Jak informuje Interia Sport, w decydującym biegu rywalizowało ośmiu łyżwiarzy. Powtórki pokazały, że włoski rywal przeszkodził Niewińskiemu na dystansie. Po analizie zdarzenia Polak został przesunięty z trzeciej na drugą pozycję, dlatego zamiast brązu otrzymał srebro.

To pierwszy w historii medal polskiego zawodnika w short tracku na dystansie 1500 metrów. Dla Niewińskiego był to drugi medal w sezonie: wcześniej zdobył brąz na dystansie 1000 metrów w Montrealu.

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Czwarty etap sezonu

Zawody w Szanghaju są czwartym z siedmiu zaplanowanych etapów World Tour w tym sezonie. Wcześniej reprezentacja Polski występowała w Vancouver i Montrealu. Na inauguracyjnym etapie brązowy medal wywalczyła sztafeta mieszana.

W Szanghaju Niewiński wystąpił także na dystansie 500 metrów, gdzie wygrał finał B. Polska drużyna nie wzięła udziału w etapie, który odbył się tydzień wcześniej w Seulu.

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