W Mjanmie, podczas corocznego buddyjskiego festiwalu kul ognistych, nagle zapalił się ogromny balon, po czym fajerwerki zaczęły spadać prosto na ludzi.

Na nagraniu słychać krzyki tłumu. Ludzie w panice próbują uciec przed płonącymi odłamkami i fajerwerkami spadającymi z nieba.

Według danych gazety The Sun do zdarzenia doszło podczas tradycyjnego festiwalu, którego częścią jest wypuszczanie ognistych kul.

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Źródło: The Sun.

W sobotę wieczorem policja w Tampere interweniowała podczas zgromadzenia kilku tysięcy młodych ludzi na plaży Pyynikki i w okolicznych parkach. Funkcjonariusze zakończyli uroczystości około godziny 22:00, rozproszyli duży tłum i nakazali obecnym opuszczenie terenu.

We Włoszech podczas obchodów Nowego Roku jedna osoba zginęła, a 283 odniosły obrażenia w wyniku wybuchów petard i fajerwerków. Ofiarą padł 63-letni obywatel Mołdawii, którego ciało znaleziono na przedmieściach Rzymu.

W noc sylwestrową w Niemczech doszło do licznych incydentów związanych z użyciem fajerwerków oraz atakami na służby ratownicze; są ofiary śmiertelne.

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