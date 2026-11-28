Trener Guardiola oświadczył, że nie wróci do Barcelony — Interia Sport
Trener piłkarski Pep Guardiola oświadczył, że nie wróci do Barcelony na stanowisko głównego trenera. Powiedział o tym w wywiadzie dla oficjalnego magazynu niemieckiej Bundesligi, podaje Interia Sport.
Oświadczenie o Barcelonie
Podczas rozmowy Guardiolę zapytano, czy możliwy jest jego powrót do Bundesligi. Odpowiadając, wspomniał także o katalońskim klubie, który wcześniej trenował.
„Nie wiem, czy wrócę do Bundesligi. Nadal utrzymuję kontakt z Ulim Hoenessem i Karlem-Heinzem Rummeniggem, ale czy warto wracać do byłego klubu? Ja na przykład nie wrócę do Barcelony” — powiedział trener.
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Związek z Bundesligą
Guardiola pracował jako główny trener Bayernu Monachium w latach 2013–2016. Jak powiedział, obecnie ma więcej czasu na oglądanie meczów Bundesligi i przede wszystkim śledzi Bayern.
Trener pozytywnie wypowiedział się o obecnym szkoleniowcu monachijskiego klubu, Vincencie Kompanym, który wcześniej był kapitanem Manchesteru City pod kierownictwem Guardioli. Nazwał Kompanego „fantastycznym trenerem” i zaznaczył, że po nim zespół obejmie inny młody specjalista.
Zdaniem Guardioli młodzi trenerzy nie boją się wyzwań, mają energię i entuzjazm oraz dążą do pokazania się w futbolu.