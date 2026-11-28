W Taszkencie, stolicy Uzbekistanu, polska bokserka Natalia Kuczewska przegrała z Chinką Xinyu Qi w ćwierćfinale turnieju finałowego Pucharu Świata 2026. Pojedynek w kategorii do 48 kg zakończył się zwycięstwem reprezentantki Chin 0:5, informuje Interia Sport.

Ostrzeżenie w drugiej rundzie

Kuczewska wygrała pierwszą rundę 3:2 na kartach sędziowskich. Jednak w 67. sekundzie drugiej rundy tunezyjska sędzia Sarra Boulel udzieliła polskiej zawodniczce ostrzeżenia, co wiązało się z odjęciem jednego punktu.

Po tym Qi wygrała drugą rundę na wszystkich kartach sędziowskich. Przed ostatnią rundą Chinka prowadziła 20:17 na dwóch kartach, a na pozostałych trzech — 19:18. W trzeciej rundzie Kuczewska ruszyła do ataku, lecz Qi ponownie zwyciężyła 5:0. Wyniki rund wyniosły 3:2, 0:5, 0:5, a końcowe karty sędziowskie: 26:30, 27:29, 27:29, 27:29 i 26:30.

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Awans do półfinału

Xinyu Qi awansowała do półfinału turnieju. Według portalu w ubiegłym roku zdobyła brązowy medal mistrzostw świata w Liverpoolu, a w kwietniu wygrała Puchar Świata w Brazylii.

W turnieju finałowym Pucharu Świata w Taszkencie występuje ośmioro reprezentantów Polski — pięć bokserek i trzech bokserów. Jak zaznacza portal, w sobotę w wadze superciężkiej ma walczyć polski bokser Jakub Domurad.

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