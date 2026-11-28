W USA Inter Miami Lionela Messiego zakończył sezon po porażce z Columbus Crew w pierwszej rundzie play-offów MLS. Jak informuje Interia Sport, decydującego gola w drugim meczu strzelił Santi Rodríguez w 92. minucie.

Gol w doliczonym czasie

W pierwszym meczu serii drużyna z Florydy przegrała z Columbus Crew 0:3 i kończyła spotkanie w osłabieniu. W drugim spotkaniu wynik 0:0 utrzymywał się do doliczonego czasu gry. Rodríguez wykorzystał podanie Anassa Zaroury'ego i zapewnił Columbus Crew zwycięstwo, które dało drużynie awans do ćwierćfinału Konferencji Wschodniej.

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W następnej rundzie Columbus Crew zagra ze zwycięzcą pary New England Revolution — Philadelphia Union.

Decydujący mecz dla Chicago

Tymczasem Chicago Fire, w którym występuje Robert Lewandowski, przegrało pierwszy mecz serii z Charlotte. Drużyna musi wygrać drugie spotkanie, aby kontynuować walkę w play-offach. Mecz Charlotte — Chicago Fire zaplanowano na 28 listopada, początek o 18:30 czasu polskiego.

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