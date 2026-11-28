Польська стрибунка Анна Твардош посіла третє місце після першої серії змагань Кубка світу в Гінценбаху. За даними Interia Sport, спортсменка стрибнула на 88 метрів і набрала 116 балів.

Позиції після першої серії

Твардош після свого стрибка очолила проміжний залік, однак згодом її випередили дві спортсменки. Лідеркою стала Ніка Превц із результатом 90 метрів та оцінкою 122,6 бала. Другу позицію посіла Ліза Феттнер, яка стрибнула на 90,5 метра й отримала 119,5 бала.

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Попередні результати польської спортсменки

Уранці Твардош двічі посідала друге місце на тренуваннях, а у кваліфікації стала дев’ятою. Її найкращим результатом у змаганнях Кубка світу до цього було десяте місце, здобуте минулого сезону у шведському Фалуні.

Польське видання зазначає, що представниці Польщі раніше не завершували змагання Кубка світу на подіумі. Друга серія турніру мала розпочатися о 14:25.

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