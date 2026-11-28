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В Австрії знову взяли під варту двох громадян України, яких підозрюють у шпигунстві та які близько двох тижнів тому були звільнені з-під варти.

«Прокуратура Відня підтвердила, що обидва обвинувачені – співробітники військової розвідки України – знову перебувають під вартою. Однак, оскільки справа є секретною, офіційно більше інформації отримати не вдалося», – йдеться в повідомленні.

За даними видання з посиланням на джерела, причиною повторного затримання міг стати аналіз вилучених у підозрюваних носіїв інформації – зокрема мобільних телефонів і комп’ютерів. На них нібито знайшли докази того, що чоловіки планували проводити у Великій Британії незаконні розвідувальні операції. Йшлося, зокрема, про викрадення людей, яких хотіли б притягнути до суду в Україні.

Початкове затримання двох імовірних агентів військової розвідки набуло розголосу також через подальший арешт у Відні українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача та його оператора Ярослава Бондаренка. Оператор дістав травми під час затримання. Його підозрювали у співпраці зі співробітниками розвідки, і, за інформацією видання, ця підозра залишається чинною.

Як повідомлялося, керівника відділу розслідувань «Української правди» Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка затримали у Відні 8 жовтня під час виконання журналістського завдання. МЗС України та українське посольство у Відні оперативно долучилися до врегулювання ситуації та вимагали від австрійської сторони офіційних пояснень.

У п'ятницю Ткача звільнили з-під варти. Згодом, після надання медичної допомоги та проведення слідчих дій, відпустили й його колегу.

Пізніше з'ясувалося, що ордери на арешт Ткача та його оператора видали в межах розслідування щодо двох інших громадян України, затриманих за підозрою у шпигунстві.

Про це повідомляє ORF.

Раніше у США затримали громадянина Росії Ігоря Дью, якого підозрюють у спробі шпигунства за технологічною компанією Palantir із Кремнієвої долини. Чоловік стежив за працівниками компанії, фотографував їхні ноутбуки та збирав інформацію про місця проживання співробітників.

Нагадаємо, у Великій Британії 41-річного офіцера армії США, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії, передали під варту американських військових.

У Брюсселі, Бельгія, працівники Європейської комісії та Європейського парламенту проходять тренінги з контршпигунства, під час яких моделюють способи отримання конфіденційних даних.

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