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У Білорусі з 1 грудня планують обмежити діяльність музичного сервісу Spotify через непогашену заборгованість зі сплати податку на додану вартість.

У Міністерстві податків і зборів Білорусі заявили, що компанія, попри проведену з нею роботу, досі не сплатила борг перед державним бюджетом.

«На превеликий жаль, у Міністерстві податків та зборів Республіки Білорусь змушені констатувати, що музичний сервіс платника-нерезидента, незважаючи на активну з ним роботу, не погасив заборгованість перед бюджетом Республіки Білорусь із податку на додану вартість», – повідомили у відомстві.

Суму податкової заборгованості Spotify білоруська сторона не розголошує.

З 1 грудня поширення контенту платформи на території Білорусі планують припинити. У міністерстві пояснили, що це «обмежить можливість отримання виручки компанією-нерезидентом від білоруських передплатників».

Також відомство рекомендувало білоруським користувачам, які вже оплатили підписку, звертатися безпосередньо до Spotify щодо повернення коштів.

Видання «Наша Ніва» зазначає, що з 2024 року Міністерство податків і зборів Білорусі має повноваження обмежувати доступ до електронних торговельних майданчиків іноземних компаній. Такі заходи можуть застосовуватися, якщо організації надають електронні послуги або дистанційно продають товари білоруським споживачам із порушенням податкового законодавства країни.

Про це повідомляє Reform.news.

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