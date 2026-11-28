白俄罗斯计划从12月1日起限制音乐流媒体服务Spotify的运营，原因是其存在未清偿的增值税欠款。

白俄罗斯税务和收费部表示，尽管已与该公司进行了沟通，但该公司至今仍未向国家预算偿还欠款。

“非常遗憾， 白俄罗斯共和国税务和收费部不得不指出，尽管已与该非居民纳税人积极沟通，但该音乐服务平台仍未清偿其拖欠白俄罗斯共和国预算的增值税债务”， ——该部门表示。

白俄罗斯方面未披露Spotify的欠税金额。

计划从12月1日起停止在白俄罗斯境内传播该平台的内容。该部解释称，此举将“限制该非居民公司从白俄罗斯订阅用户处获取收入的能力”。

此外，该部门建议已支付订阅费的白俄罗斯用户直接联系Spotify申请退款。

《纳什尼瓦》杂志指出，从2024年起，白俄罗斯税务和关税部将有权限制外国公司电子交易平台的访问。 如果相关组织在向白俄罗斯消费者提供电子服务或远程销售商品时违反了该国的税收法规，则可能采取此类措施。

Reform.news对此进行了报道。

需要提醒的是，Telegram此前曾向iPhone用户发出警告，称由于旧版iOS操作系统存在漏洞，个人数据和账户信息可能面临被盗风险。

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