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Telegram повідомив власників iPhone про ризик викрадення особистих даних та облікових записів через вразливості в застарілих версіях операційної системи iOS.

У ніч проти 28 листопада Telegram масово розіслав користувачам iPhone повідомлення із закликом оновити операційну систему.

«Ваша версія iOS застаріла й містить вразливості в системі безпеки, які ставлять під загрозу ваші дані та облікові записи», – йдеться у сповіщенні месенджера.

Водночас таке попередження отримали не всі користувачі Telegram.

Засновник платформи Павло Дуров також опублікував скриншот повідомлення та заявив про масові злами пристроїв Apple.

«Якщо ваша iOS хоча б трохи застаріла, усі ваші дані під загрозою. Щоб вас зламали, може бути достатньо просто відкрити сайт», – написав Дуров.

Користувачам iPhone рекомендують не ігнорувати сповіщення та перевірити наявність оновлень iOS, щоб усунути можливі вразливості системи безпеки.

Про це 28 листопада написав засновник месенджера Павло Дуров у соцмережах.

20 листопада 2026 року Telegram отримав велике оновлення під номером 13.3. У месенджері з’явилася окрема стрічка новин із персональними рекомендаціями, можливість підключати сторонні ШІ-моделі та перекладати повідомлення під час надсилання. Також розробники оновили профілі, голосове введення та інструменти для роботи з ботами й подарунками.

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