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Південнокорейська компанія Samsung може перейти на дворічний цикл випуску розумних годинників через низький попит на Galaxy Watch 9. За даними джерел у Південній Кореї, у 2027 році виробник не планує презентувати нові моделі Galaxy Watch. Тож Galaxy Watch 9 та Galaxy Watch Ultra 2 можуть залишатися найновішими смартгодинниками компанії ще протягом року.

Як повідомляється, рішення Samsung має два пояснення: вартість виробництва нових смарт-годинників зросла через проблеми з постачанням пам’яті в галузі під час буму штучного інтелекту, а також тому, що Galaxy Watch 9 не виправдав очікувань щодо продажів. Останній смарт-годинник компанії мав новий чип Snapdragon Wear Elite та більший акумулятор ємністю 390 мАг, але в іншому був скромним оновленням Galaxy Watch 8. Samsung вже випускала консервативні оновлення свого обладнання раніше, але Galaxy Watch 9, можливо, не зміг стати популярним, оскільки його ціна була збільшена з 349 до 379 доларів.

Повідомляється, що Samsung у 2027 році зосередить свої зусилля в галузі носимих пристроїв на додаванні нового програмного забезпечення до своїх останніх смарт-годинників, за винятком можливого випуску оновленої версії свого фітнес-трекера Galaxy Fit.

За даними корейського видання ET News, компанія також може скоротити виробництво смартфонів Galaxy A на величину до 20%. Все це зроблено для зниження витрат, але це може бути вигідним і для існуючих клієнтів Samsung.

Незважаючи на те, чого хотіли б технологічні компанії, вам насправді не потрібно щороку переходити на новий смарт-годинник. Смарт-годинники можуть служити не так довго, як традиційні, але Samsung підтвердила, що тепер пропонує п’ять років оновлень програмного забезпечення для своїх Galaxy Watch та п’ять років оновлень безпеки. Це охоплюватиме нових власників Galaxy Watch 9 до 2031 року. Якщо ваш смарт-годинник не зламаний, ви, ймовірно, зможете скористатися більшістю нових програмних функцій щороку випуску Wear OS, не витрачаючи гроші.

Це знімає тиск з необхідності оновлення, але також означає, що коли Samsung випустить нові носимі пристрої, у вас може бути більше причин їх придбати. Є надія, що випуск смарт-годинників раз на два роки також дозволить компанії пропонувати більше значущих оновлень.

Інформацію передає Gizmodo.

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