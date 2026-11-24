Южнокорейская компания Samsung может перейти на двухлетний цикл выпуска умных часов из-за низкого спроса на Galaxy Watch 9. По данным источников в Южной Корее, в 2027 году производитель не планирует представлять новые модели Galaxy Watch. Таким образом, Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 могут оставаться новейшими смарт-часами компании ещё в течение года.

Как сообщается, у решения Samsung есть два объяснения: стоимость производства новых смарт-часов выросла из-за проблем с поставками памяти в отрасли во время бума искусственного интеллекта, а также потому, что Galaxy Watch 9 не оправдал ожиданий по продажам. Последние смарт-часы компании были оснащены новым чипом Snapdragon Wear Elite и более емким аккумулятором на 390 мАч, но в остальном представляли собой скромное обновление Galaxy Watch 8. Samsung и раньше выпускала консервативные обновления своего оборудования, но Galaxy Watch 9, возможно, не смог стать популярным, поскольку его цена была повышена с 349 до 379 долларов.

Сообщается, что в 2027 году Samsung сосредоточит свои усилия в сфере носимых устройств на добавлении нового программного обеспечения к своим последним смарт-часам, за исключением возможного выпуска обновленной версии фитнес-трекера Galaxy Fit.

По данным корейского издания ET News, компания также может сократить производство смартфонов Galaxy A на 20%. Все это делается для снижения затрат, но может оказаться выгодным и для существующих клиентов Samsung.

Несмотря на то, чего хотели бы технологические компании, вам на самом деле не нужно каждый год переходить на новые смарт-часы. Смарт-часы могут служить не так долго, как традиционные, но Samsung подтвердила, что теперь предлагает пять лет обновлений программного обеспечения для своих Galaxy Watch и пять лет обновлений безопасности. Это будет распространяться на новых владельцев Galaxy Watch 9 до 2031 года. Если ваши смарт-часы не сломаны, вы, вероятно, сможете воспользоваться большинством новых программных функций, выпускаемых ежегодно в рамках Wear OS, не тратя деньги.

Это снимает давление, связанное с необходимостью обновлений, но также означает, что когда Samsung выпустит новые носимые устройства, у вас может появиться больше причин их приобрести. Есть надежда, что выпуск смарт-часов раз в два года также позволит компании предлагать более значимые обновления.

Информацию передает Gizmodo.

Исследование показало, что Samsung Galaxy Watch 6 может выявлять опасное апноэ во сне — News-Medical.

Читай нас в