由于Galaxy Watch 9需求低迷，韩国三星公司可能会将智能手表的发布周期调整为两年一轮。据韩国消息人士透露，该厂商计划在2027年不推出新款Galaxy Watch。 因此，Galaxy Watch 9和Galaxy Watch Ultra 2可能在未来一年内仍将是该公司的最新款智能手表。

据报道，三星做出这一决定的原因有两点：一是随着人工智能热潮的兴起，行业内内存供应出现问题，导致新款智能手表的生产成本上升；二是Galaxy Watch 9的销量未达预期。 该公司最新款智能手表搭载了全新的骁龙Wear Elite芯片和容量为390毫安时的更大电池，但在其他方面只是对Galaxy Watch 8的一次小幅升级。 三星此前曾推出过此类保守的硬件升级，但Galaxy Watch 9可能未能走红，原因在于其价格从349美元上调至379美元。

据报道，2027年三星将在可穿戴设备领域将重心放在为其最新智能手表添加新软件上，但可能会推出其健身追踪器Galaxy Fit的更新版本。

据韩国媒体ET News报道，该公司还可能将Galaxy A系列智能手机的产量削减多达20%。所有这些举措旨在降低成本，但对三星的现有客户来说，这或许也是件好事。

尽管科技公司可能希望如此，但实际上您并不需要每年都更换新款智能手表。 智能手表的使用寿命可能不如传统手表长久，但三星已确认，现在为其Galaxy Watch系列提供五年的软件更新和五年的安全更新。这将覆盖Galaxy Watch 9的新用户，直至2031年。 如果您的智能手表没有损坏，您很可能无需花钱，就能享受每年Wear OS发布时带来的绝大多数新软件功能。

这既减轻了必须更新的压力，但也意味着当三星推出新款可穿戴设备时，您可能会有更多理由购买它们。人们希望，每两年发布一次智能手表的策略也能让该公司提供更多有意义的更新。

消息来源：Gizmodo。

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