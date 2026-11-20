Sends Messenger 是一款集个人和群组聊天、语音和视频通话、文件共享、隐私保护工具以及内置加密钱包于一体的通讯应用。

Sends Messenger 的主要特色之一在于其信息安全保护机制。该应用支持采用端到端加密的秘密聊天、自动删除的消息、额外的 PIN 码保护以及隐私设置。

该服务的另一个发展方向与金融科技相关，特别是加密货币交易和虚拟号码的使用。

什么是 Sends Messenger 以及该应用的诞生

Sends Messenger 的历史始于 2025 年。一个国际开发团队致力于打造该服务，旨在为用户提供一款侧重隐私保护和个人数据控制的日常沟通工具。

该概念基于以下几项原则：直观的界面、消息保护、支持多设备使用，以及不基于个人信息进行广告定向。

与此同时，开发团队决定不局限于标准的消息和通话功能。他们还增加了群组沟通工具、频道、社区、加密货币交易以及额外的个性化功能。

用户规模的增长成为该应用发展的首个显著成果。2026年1月，开发团队宣布注册用户数已突破1万大关。

开发团队还宣布了拓展国际市场的计划，特别是乌克兰、欧洲各国、印度和中东地区。

就其功能而言，Sends Messenger可同时处理多项任务。个人沟通支持消息和通话；机密对话设有秘密聊天室；工作场景则提供群组、文档和视频通话功能。

Sends Messenger 如何保护个人消息

消息通信的安全保护是 Sends Messenger 的核心要素之一。为此，该应用采用了多种信息加密和存储机制。该即时通讯应用支持两种主要通信模式——常规云端聊天和秘密对话。

在普通聊天中，消息、照片、视频和文档以加密形式存储在服务器的上。这使用户能够在使用其他设备登录后继续查看聊天记录。

为了实现更私密的沟通，Sends Messenger 提供了采用端到端加密（end-to-end encryption）的秘密聊天功能。 根据该技术，消息在发送方的设备上直接加密，并仅在接收方的设备上解密。访问聊天内容的密钥由参与者自行保管。

根据 Sends Messenger 的隐私政策，秘密聊天记录不会像普通云端聊天那样存储在服务器上。 媒体文件还采用了单独的保护措施。在秘密聊天中发送的照片、视频及其他素材均使用独立密钥进行加密。

得益于这种分离机制，用户可以自主决定哪种沟通形式适合具体的对话。

Sends Messenger中的自毁消息、PIN码及聊天管理功能

除了传输过程中的信息保护外，Sends Messenger还提供了管理已发送消息的工具。其中一项功能是根据定时器自动删除消息。 在秘密聊天中，用户可以设定文字、照片或视频对聊天对象可见的时间长度。

计时从消息被阅读时开始。当设定的时限结束时，应用会自动从对话参与者的设备中删除相关信息。

此功能适用于短期约定、临时地址或无需长期保存的私人讨论。 此外，Sends Messenger还支持编辑已发送的消息。例如，如果用户记错了约会日期或地址有误，可以直接修改文本，而无需另行发送更正信息。

为了整理聊天记录，该应用提供了聊天存档功能。它允许将不太重要的对话从主列表中移出，同时保留日后查看的可能。

另一项安全工具是用于保护账户的额外PIN码。此外，开发者还实现了屏幕安全功能——该功能可在应用预览界面中隐藏即时通讯内容。

Sends Messenger 还提供了限制消息转发和截图的功能。

Sends Messenger 提供了哪些沟通功能

Sends Messenger 支持日常沟通所需的一系列工具。用户可以发送文本和语音消息、照片、视频、文档及其他文件。 为了实现实时沟通，还提供了语音和视频通话功能。

群组聊天功能尤为突出。它允许用户与多位参与者同时讨论共同关注的问题、交换资料并组织工作流程。

在群组视频通话中，用户可以控制摄像头、麦克风以及音频播放方式。在移动设备上，提供多种参与者显示模式，包括网格视图或突出显示当前发言者的模式。

除了私聊和群聊外，Sends Messenger 还支持公共频道和社区。这些功能可用于发布新闻、开展主题讨论或与受众互动。

为了个性化沟通，应用提供了贴纸、GIF动图、各种主题风格和聊天背景。用户还可以创建自己的贴纸集。

个人笔记是一项独立功能，用户可在其中保存文档、链接、简短笔记及其他资料。

Sends Messenger中的消息翻译、机器人及附加功能

Sends Messenger 提供了扩展常规沟通功能的工具。其中之一便是文本消息翻译功能。它允许您与使用其他语言的用户进行对话，而无需频繁切换到第三方翻译工具。

该服务的文档中还详细介绍了在聊天室、群组和频道中自动翻译消息的功能。 针对语音和单条视频消息，系统提供了语音转文字工具。当用户无法收听音频录音时，此功能将非常实用。

执行这些任务时可采用 Google 的技术。启用翻译或语音识别功能时，可能会将相应的文本或音频资料传输至第三方服务。

另一个发展方向是沟通自动化。Sends Messenger 支持 API（应用程序接口），独立开发者可通过该接口创建自己的聊天机器人。

此类程序可以回答标准问题、执行命令、协助查找信息或实现特定流程的自动化。聊天机器人可在个人和群组聊天中使用。

Sends Messenger 的加密钱包与虚拟号码

Sends Messenger的一大特色是内置的加密货币钱包，它允许用户将日常沟通与数字资产操作相结合。 借助该工具，用户无需为每笔交易单独打开应用程序，即可存储、接收和发送加密货币。

例如，两名用户可以在聊天过程中商定转账事宜，随后直接跳转至钱包的相应功能。该服务采用非托管式加密货币存储模式。

其特点在于，数字资产的所有者自主控制私钥或其他访问资金的手段。同时，他本人也负责保管恢复访问所需的信息。

该加密钱包的预期使用场景包括：用户间转账、接收数字资产、支付特定服务及数字商品费用。

此外，Sends Messenger 支持与 eSends 平台集成，允许用户使用 Web3 号码创建账户。

这使得用户无需使用主要电话号码和实体SIM卡即可在该即时通讯应用中注册。验证授权时，系统会向关联的加密钱包发送验证码。

如何安装 Sends Messenger

您可通过官方应用商店或开发者网站将 Sends Messenger 下载到智能手机或电脑上。

开始使用前，您需要安装应用、创建账户并设置个人资料。完成这些步骤后，即可开始聊天、创建群组、拨打电话以及使用其他可用功能。

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