《GTA 6》的发布激发了玩家们创办一项别开生面的微型生意的灵感。现在，感兴趣的人可以付费观看他人通关这款传奇游戏的过程。

“欢迎观看我玩《GTA 6》的过程，”其中一条广告写道。

观看费用从10格里夫纳起，最高可达100格里夫纳。其中，部分玩家按小时计费，另一些则提供不限时长的观看服务。

部分发布者甚至为特定类别的观众提供了特别折扣。例如，一位玩家承诺为6岁以下儿童提供10%的折扣，另一位则为军人提供50%的折扣。

大多数服务没有特别条件，但也有例外。有些玩家会提前说明，他们将自主决定如何通关，而观众只能旁观并发表评论。

“欢迎大家观看我玩《GTA 6》，但先提醒一下，你们只能观看并评论我的操作，可以就某些情况提出解决方案，但我不会让你们参与游戏，别抱有期待。 如果你们要求亲自操作，我会提高价格，”某则公告中写道。

这些不同寻常的提议已经引发了网络上的各种梗图。网友们调侃这种休闲娱乐的费用，指出观看别人玩游戏的费用其实并不算高。

“价格简直太神了，”其中一条评论写道。

相关广告已出现在商品和服务销售平台上，而此类娱乐活动的定价差异显著。

在《侠盗猎车手VI》可负担性排名中，乌克兰在欧洲各国中垫底。乌克兰工薪族若想购买这款备受期待的游戏的基础版，需要工作超过31小时。 相比之下，位居榜首的卢森堡居民只需工作一个半小时即可。

11月19日凌晨00:00，《侠盗猎车手VI》——Rockstar Games推出的这款备受期待的全新大型游戏——将正式发售。 经过多年的等待和多次延期，玩家终于能够沉浸于露西娅与杰森这对犯罪搭档的故事中，故事背景设定在阳光明媚的怀斯城。

《侠盗猎车手6》在Metacritic上获得了99分（满分100分），与1997年发行的《塞尔达传说：时之笛》并列历史最高评分游戏榜首。

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