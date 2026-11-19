Premiera GTA 6 zainspirowała graczy do stworzenia nietypowego mini-biznesu. Teraz chętni mogą zapłacić za możliwość obejrzenia, jak ktoś inny przechodzi tę legendarną grę.

„Zapraszam do obejrzenia, jak gram w GTA 6” – czytamy w jednym z ogłoszeń.

Cena za oglądanie zaczyna się od 10 hrywien i sięga 100 hrywien. Niektórzy gracze ustalają cenę za godzinę, a inni oferują oglądanie gry bez ograniczeń czasowych.

Niektórzy autorzy ogłoszeń przewidzieli nawet specjalne zniżki dla poszczególnych grup odbiorców. W szczególności jeden z graczy obiecuje 10% zniżki dla dzieci w wieku do sześciu lat, a inny oferuje 50% zniżki dla wojskowych.

Większość ofert nie zawiera szczególnych warunków, jednak są też wyjątki. Niektórzy gracze z góry ostrzegają, że sami będą decydować, jak przejść grę, a widzom pozwolą jedynie obserwować i komentować.

„Zapraszam do obejrzenia, jak gram w GTA 6. Ostrzegam, że będziecie mogli jedynie obserwować i komentować moje działania, proponować rozwiązania w danej sytuacji, ale nie pozwolę wam grać, więc nie liczcie na to. Jeśli będziecie prosić o możliwość grania, podniosę cenę” – czytamy w jednym z ogłoszeń.

Te niezwykłe propozycje stały się już pretekstem do pojawienia się memów w sieci. Użytkownicy żartują na temat kosztów takiej rozrywki, zauważając, że ceny za oglądanie cudzej gry nie są aż tak wysokie.

„Ceny są boskie” – czytamy w jednym z wpisów.

Odpowiednie ogłoszenia pojawiły się już na platformie sprzedaży towarów i usług, a ceny za taką rozrywkę znacznie się różnią.

Ukraina zajęła ostatnie miejsce wśród krajów europejskich w rankingu dostępności Grand Theft Auto VI. Aby kupić podstawową wersję długo oczekiwanej gry, ukraiński pracownik będzie musiał przepracować ponad 31 godzin. Dla porównania mieszkańcowi Luksemburga, który znalazł się na czele rankingu, wystarczy zaledwie półtorej godziny pracy.

W nocy z 18 na 19 listopada o godz. 00:00 odbędzie się długo oczekiwana premiera Grand Theft Auto VI — nowej, wielkiej gry od Rockstar Games. Po wielu latach oczekiwania i licznych przesunięciach terminów gracze będą mogli zanurzyć się w historii przestępczego duetu Lucii i Jasona, której akcja rozgrywa się w słonecznym Weiss City.

Grand Theft Auto 6 uzyskało 99 na 100 punktów w serwisie Metacritic, dzieląc pierwsze miejsce w rankingu najwyżej ocenianych gier w historii z grą The Legend of Zelda: Ocarina of Time, która ukazała się w 1997 roku.

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