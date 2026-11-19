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Вихід GTA 6 надихнув геймерів створити незвичний мінібізнес. Тепер охочі можуть заплатити за можливість подивитися, як хтось інший проходить легендарну гру.

«Запрошую подивитися, як я граю в GTA 6», – йдеться в одному з оголошень.

Вартість перегляду стартує від 10 гривень і сягає 100 гривень. При цьому одні геймери встановлюють ціну за одну годину, а інші пропонують дивитися гру без обмежень у часі.

Деякі автори оголошень навіть передбачили спеціальні знижки для окремих категорій відвідувачів. Зокрема, один із геймерів обіцяє знижку 10% дітям віком до шести років, а інший пропонує 50% знижки для військових.

Більшість пропозицій не містять особливих умов, однак є й винятки. Деякі гравці заздалегідь попереджають, що самостійно вирішуватимуть, як проходити гру, а глядачам дозволять лише спостерігати та коментувати.

«Запрошую вас подивитись, як я граю в GTA 6, попереджаю, ви зможете тільки спостерігати та коментувати мої дії, запропонувати рішення якоїсь ситуації, грати не дам, не чекайте. Якщо будете просити пограти, ціну підвищу», – йдеться в одному з оголошень.

Незвичні пропозиції вже стали приводом для появи мемів у мережі. Користувачі жартують про вартість такого дозвілля, зазначаючи, що ціни на перегляд чужої гри не такі вже й високі.

«Ціни дуже божескі», – йдеться в одному з повідомлень.

Відповідні оголошення вже з'явилися на платформі з продажу товарів і послуг, а ціни на таку розвагу суттєво відрізняються.

Україна посіла останнє місце серед європейських країн у рейтингу доступності Grand Theft Auto VI. Щоб придбати базове видання довгоочікуваної гри, українському працівникові доведеться відпрацювати понад 31 годину. Для порівняння, жителю Люксембурга, який очолив рейтинг, достатньо лише півтори години роботи.

У ніч на 19 листопада о 00:00 відбудеться довгоочікуваний реліз Grand Theft Auto VI — нової масштабної гри від Rockstar Games. Після багатьох років очікування та численних перенесень геймери зможуть зануритися в історію кримінального дуету Люсії та Джейсона, яка розгортається у сонячному Вайс-Сіті.

Grand Theft Auto 6 набрала 99 зі 100 балів на агрегаторі Metacritic, розділивши перше місце в рейтингу найвище оцінених ігор в історії з The Legend of Zelda: Ocarina of Time, яка вийшла у 1997 році.

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